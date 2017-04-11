14:51 11 апреля 2017 11

Террористы намеревались взорвать Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета заявил, что в 2016 году силами правоохранителей предотвращены 16 терактов, которые готовились в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Уфе, Туле, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

По словам Бортникова, основной костяк террористических групп сегодня составляют выходцы из стран СНГ, которые приезжают в Россию в поисках работы. В чужой стране гости разворачивают активную вербовочную деятельность среди мигрантов, рекрутируя тех, кто готов совершать теракты, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» писало, что у ФСБ есть информация о готовящихся в России терактов со стороны ИГ* (организация запрещена в России решением Верховного суда).