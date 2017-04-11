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11 апреля 2017
Главные новости 
14:51  11 апреля 2017 11

Глава ФСБ рассказал о предотвращенном теракте в Екатеринбурге

Клипарт, разное. Екатеринбург, утки, городские птицы, екатеринбург, набережная городского пруда, городской пруд
Террористы намеревались взорвать ЕкатеринбургФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета заявил, что в 2016 году силами правоохранителей предотвращены 16 терактов, которые готовились в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Уфе, Туле, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

По словам Бортникова, основной костяк террористических групп сегодня составляют выходцы из стран СНГ, которые приезжают в Россию в поисках работы. В чужой стране гости разворачивают активную вербовочную деятельность среди мигрантов, рекрутируя тех, кто готов совершать теракты, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» писало, что у ФСБ есть информация о готовящихся в России терактов со стороны ИГ* (организация запрещена в России решением Верховного суда).

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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