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11 апреля 2017
10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
14:59  11 апреля 2017 1

В Каменске-Уральском сливают фекалии у детского сада. ВИДЕО

Заметив видеокамеру, ассенизаторы сразу свернули шланг и уехалиФото: скриншот с видео youtube.com

В Каменске-Уральском ассенизаторы опустошили свою машину прямо в городе. Видео записал очевидец.

В редакцию «URA.RU» обратился читатель из Каменска-Уральского, который стал свидетелем того, как ассенизаторская машина остановилась у обочины, и фекалии из цистерны вылили через шланг прямо на землю. Читатель написал, что сделал видеозапись 9 апреля в 11.30 утра.

«В Ленинском поселке Каменска-Уральского, в ста метрах от детского сада № 8, что по адресу улице Лермонтова, 95 стоит ассенизаторская машина, и двое людей нагло сливают отходы. Когда они меня заметили, сразу же стали собираться», — пишет очевидец.

Оперативный комментарий в администрации Каменска-Уральского получить не удалось. На совещании оказались как пресс-служба, так и замглавы.

Александр Лукманов
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