15:02 11 апреля 2017 0

Антон Шипулин (слева) занял первую строчку "хит-парада" российских биатлонистов четвертый раз Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Союз биатлонистов России опубликовал финальный рейтинг стреляющих лыжников по итогам сезона 2016—2017 года. Две из трех лидирующих позиций среди мужчин и столько же среди женщин заняли представители УрФО.

Первое место среди мужчин занял бывший тюменец, выступающий за Свердловскую область Антон Шипулин. Вторым стал представитель Тюменской области Евгений Гараничев. Третью строчку мужского рейтинга занял москвич Максим Цветков. Он обошел еще одного тюменца, Александра Логинова, занявшего четвертую позицию в рейтинге, опубликованном на официальном сайте СБР.

Лучшей биатлонисткой минувшего сезона СБР признал Дарью Виролайнен, выступающую за ХМАО. Второй в рейтинге стала Татьяна Акимова, представляющая Чувашию. Третья строчка рейтинга досталась тюменской биатлонистке Ирине Старых. Тюменка Виктория Сливко оказалась четвертой в рейтинге СБР.

Последний старт биатлонного сезона 2016—2017 годов, этап Кубка России по биатлону, завершился в тюменской спорткомплексе «Жемчужина Сибири» 10 апреля.