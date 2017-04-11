15:09 11 апреля 2017 5

Артемьевских согласился, что фестиваль нужно было начать с минуты молчания Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Красноуфимска Вадим Артемьевских объяснил волнением свое предложение «зажигательным смехом» вспомнить людей, которые погибли во время теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля. В интервью «URA.RU» свердловский мэр признался, что неправильно подобрал слова, и рассказал о готовящемся публичном заявлении.

В Сеть попало видео, снятое на открытии фестиваля КВН на кубок мэра в Красноуфимске. Выступая со сцены, глава муниципалитета Вадим Артемьевских произнес короткую речь, в которой упомянул теракты в Питере. Возмущение слушателей вызвал призыв мэра «зажигательным смехом» вспомнить о погибших при взрыве. В социальных сетях уральцы осудили Артемьевских за серьезный ляп, сравнили его с бывшим детским омбудсменом Павлом Астаховым, тему подхватили многие СМИ. По телефону глава Красноуфимска объяснил «URA.RU» свое выступление.

— Объясните, что вы хотели донести до зрителей, выступая со сцены?

— Я уверен, что мое выступление доведено до вас, например, не в полном контексте. Так как это были слова в начале фестиваля КВН, 5 апреля, то я не мог не вспомнить ситуацию, которая произошла накануне — тот теракт и те жертвы. Я хотел донести до людей, что произошло ужасное, погибли люди, и надо об этом помнить. Но те террористы не должны достичь своей цели — запугать нас до такого состояния, что мы будем отменять все концерты, будем бояться встретиться друг с другом. Я призвал всех это помнить, посвятить концерт жертвам и показать, что нас не запугать. Уж если выходишь на сцену, выходишь на КВН, ты должен шутить, должен блистать, должен быть артистом. Я пожелал, чтобы КВН состоялся, чтобы концерт был хорошим, и это, наоборот, было бы ударом по терроризму. Ударить шутками по терроризму — вот, что я имел в виду.

—Согласны с мнением, что вы подобрали не самые лучшие слова, говоря про «зажигательный смех».

— Наверное, да. Я же не читал по бумажке. Наверное, сейчас я бы эти слова не говорил. Поменял бы несколько слов в своем выступлении…

— Это было волнение?

— Конечно, конечно, это и волнение было. В первый раз мы открывали КВН в такой ситуации. Наверное, сейчас я бы эти два три слова не сказал и построил бы свою речь по-другому.

— Почему вы просто не провели минуту молчания?

— … Минуту молчания можно было сделать. Понимаете, как сказать… Да, надо было ее сделать.

— Видимо, вы не сориентировались в этой ситуации?

— Да, да, да… Наверное, надо было и в сценарий внести изменения, и ведущие в начале должны были это сделать. Но раз уж мы не отменили КВН, не сказать об этом было нельзя. Что надо КВН-ом ударить по этому терроризму, доказать что нас не запугать.

— Почему вы вообще не отменили мероприятие?

— У нас ведь не был объявлен траур. Я считаю, что если отменили бы, тогда бы террористы достигли своей цели. Конечно, если бы в стране был объявлен траур, то мы бы его отменили. Вы же прекрасно знаете, что и в Москве прошел концерт в память о погибших, думаю, здесь есть какая-то аналогия.

—Сейчас история расходится по СМИ, вы какое-то публичное заявление готовитесь сделать?

— Да, конечно.

— Оно будет на сайте администрации?

— Да, сегодня после обеда сделают.