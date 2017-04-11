15:17 11 апреля 2017 3

Служебное жилье позволит челябинским театрам работать над новыми постановками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актеры двух театров Челябинска, оперного и драматического, получат служебные квартиры. Губернатор Борис Дубровский разобрался с вопросом, который не могли решить два его предшественника. В процессе задействованы начальник управления делами правительства Евгений Алексеев и гендиректор Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) Наталья Салеева, сообщили «URA.RU» в правительстве региона.

Еще при губернаторе Петре Сумине был поставлен вопрос о выделении квартир для коллективов двух главных театров Челябинска — оперного имени Глинки и драматического имени Наума Орлова. Собирались строить дом, но так не довели дело до конца. Квартиры артисты все же получали, но это были единичные случаи. Говорили о строительстве дома и тогда, когда областью руководил Михаил Юревич, но тема зависла.

Говорят, что директор ЮУ КЖСИ Наталья Салеева потеряла терпение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ноябре 2016 года уже губернатор Борис Дубровский взялся за решение квартирного вопроса для двух театров. В минстрое посчитали, что строить отдельный дом будет дороже, проще приобрести уже готовые квартиры за счет средств областного бюджета. Такие квартиры были у ЮУ КЖСИ, крупнейшей строительной организации региона, собственником которой является региональное правительство. К тому времени корпорация имела долг перед областью — власти выделили средства для увеличения уставного капитала. Часть этого долга было решено погасить квартирами.

О том, что в решении вопроса будет задействовано ЮУ КЖСИ, Борис Дубровский заявил 25 января 2017 года на заседании попечительского совета Челябинского театра оперы и балета имени Глинки. Корпорация уже предоставила области список на квартиры. Их более сотни и большая часть находится в микрорайоне Белый Хутор, одно-, двух- и трехкомнатные. Эти квартиры должны быть представлены театрам как служебные, где будут селить приезжих актеров, а также тех, кто не имеет собственной жилплощади. Квартиры улучшенной планировки, в панельных и монолитно-каркасных домах. Театры, оплачивающие съемное жилье из средств учреждений, очень рады. Высвободившиеся средства собираются использовать на новые постановки.

Квартиры сейчас принимает у КЖСИ управление делами губернатора. Далее жилье собираются передать в госсобственность, на баланс минимущества региона. В начале марта было подписано несколько распоряжений правительства на эту тему.

В театральных рядах заговорили о том, что процесс тормозится из-за управления делами. Якобы начальник управления Евгений Алексеев, якобы, отказывается принимать квартиры ЮУ КЖСИ. Как стало известно «URA.RU», Евгений Алексеев отправил своих сотрудников осматривать жилье и действительно обратил внимание на часть недоделок. Где-то не завершена «чистовая отделка», не установлена полностью сантехника, не закреплены розетки, батареи радиатора протекают и тому подобная. В ЮУ КЖСИ стали исправлять недочеты.

«С одной стороны, понятно стремление Алексеева принять квартиры в идеальном виде, — рассказывают „URA.RU“ источники в КЖСИ. — Но с другой стороны, такая мелочность просто проваливает поручение губернатора. До апреля должны были согласовать, а все увязло в разборках. Салеева уже из себя выходит!».

В минимуществе не стали подробно комментировать происходящее. «У нас есть поручение губернатора, мы должны его исполнить. Управление делами еще не подготовило акты», — коротко сообщил «URA.RU» министр Алексей Бобраков.

«Это рабочий процесс, — заявила „URA.RU“ Наталья Салеева. — Мы работаем вместе и конструктивно. Надо учитывать большой объем квартир, которые следует осмотреть и принять, сроки оформления и регистрации документов». Начальник управления делами губернатора Евгений Алексеев заверил «URA.RU», что никакого конфликта с руководством корпорации нет.

«У нас полное взаимопонимание, до конца апреля все согласуем», — заявил Евгений Алексеев.

Скоро состоится очередное заседание попечительского совета оперного театра, где будет озвучено, что квартирный вопрос для артистов наконец-то решен.