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11 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:12  11 апреля 2017 3

Ученые смогут изменить ДНК человека

Открытие СПИД-центра. Москва, лаборатория, пробирки, спид-центр, вич, анализ крови, врачи, медперсонал, медицина, спид-тест, люди в белых халатах
В ближайшие годы ученые совершат прорыв в генетикеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудник Института общей генетики РАН Валерий Ильинский заявил, что через 5—10 лет российские ученые смогут корректировать ДНК человека.

По словам специалиста, уже сегодня за счет вмешательства генетиков можно проводить эффективную профилактику развития наследственных заболеваний. Сейчас генетики пытаются связать разные способности генома человека с заболеваниями, привычками и образом жизни.

Сейчас точность расшифровки ДНК составляет более 99,9%, и главный вопрос связан с интерпретацией данных, так как часто она является статистической, пишет RT.

Лев Истомин
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