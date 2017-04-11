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11 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:20  11 апреля 2017 1

Российские дипломаты требуют от Турции документы о депортации питерского террориста-смертника

Евросоюз, евросоюз, флаг турции
Посольство РФ добивается от Турции выдачи документов о выдворении террористаФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Российское посольство запросило информацию о депортации из Турции Акбаржона Джалилова, которого подозревают в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга. Как уточнила пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова, запрос направлен в местные правоохранительные органы.

Касимова отметила, что пока посольство не располагает информацией о депортации гражданина РФ Акбаржона Джалилова из Турции, пишет «Национальная служба новостей».

3 апреля в Санкт-Петербурге перегоне метро станций «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, свыше 50-ти получили ранения. В правоохранительных органах склоняются к версии, что произошел теракт, его исполнителем считают уроженца Киргизии 23-летнего Акбаржона Джалилова.

Ранее стало известно, что питерский террорист ездил в Турцию после того, как заинтересовался исламом, писала «Газета.Ru». В декабре 2016 года его депортировали из страны. Как уточняет турецкая газета Yeni Akit, после того, как его внесли в черный список, Джалилов еще год не выезжал из страны и находился там нелегально.

Нина Калинина
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