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11 апреля 2017
10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
15:25  11 апреля 2017 8

«Люди теперь будут пешком ходить?» Соцсети взбешены отменой маршрутов в Екатеринбурге

Передвижная газозаправка на АТП-6 для белорусских МАЗов к ЧМ-2018. Екатеринбург, общественный транспорт, автобус маз
Общественный транспорт в Екатеринбурге ждут переменыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
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Жители Екатеринбурга возмущены отменой нескольких десятков автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов. Соцсети переполнены желчными комментариями о готовящейся реформе.

«На пионерке люди теперь пешком будут ходить?», — задается риторическим вопросом Андрей Грибков.

«Привыкайте пересаживаться с одного вида транспорта на другой, вот к чему это ведет. Так скоро дешевле на такси будет ездить», — подмечает Татьяна Табатчикова.

«Лучше бы троллейбусы убрали, которые только движение на дорогах тормозят. Сразу видно, что решение принимают люди, которые вообще понятия не имеют, что такое общественный транспорт», — бунтует Юлия Вагина.

«Ждем от Якоба в подарок каждому по машине, раз автобусы отменяет», — предложил интересную мысль Евгений Север.

Власти Екатеринбурга намерены поэтапно сократить большую часть маршрутов городского транспорта. К 2019 году практически вся схема работы наземного транспорта изменится до неузнаваемости. Некоторые из отменяемых маршрутов будут продублированы, но большинство навсегда исчезнет.

Марк Бородин
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