15:49 11 апреля 2017 7

Председатель думского комитета Фуат Сайфитдинов зачитал фамилии претендентов на зарплату Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской областной думе в ближайшее время будет занято вакантное «зарплатное» место. Соответствующее решение приняли во вторник, 11 апреля, члены думского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Счастливца назовут на очередном заседании областного парламента после подведения итогов тайного голосования.

Как сообщил на заседании комитета его председатель Фуат Сайфитдинов, заявления об осуществлении полномочий на постоянной основе написали единороссы Владимир Столяров, Николай Бабин, Алексей Аносов и Елена Кашкарова.

Народные избранники решили рекомендовать облдуме утвердить одного из них. Теперь на очередном заседании регионального Заксобрания депутаты путем тайного рейтингового голосования решат, кто из четырех будет получать деньги за свою работу.

На данный момент в Тюменской областной думе заработную плату получают 23 народных избранника, хотя по закону, принятому еще предшествующим составом Думы, их может быть 24. Одно место стало вакантным в октябре прошлого года, после ухода из регионального парламента Павла Белявского, который сменил депутатское кресло на кабинет главы областного департамента. Источник агентства в облдуме предположил, что вопрос о вакантном месте поднят только сейчас потому, что всю зиму думские единороссы решали, кто из них может претендовать на получение зарплаты за свою работу.

По информации источников агентства, содержание одного депутата регионального парламента на профессиональной основе обходится бюджету более чем в 400 тыс. рублей в месяц.