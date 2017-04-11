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11 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:52  11 апреля 2017 16

«Это хамство». На выставке в Италии арестовали партию вина из Крыма

Винотека Code de Vino. Роман Сергеев. Екатеринбург, вино, алкоголь
Крымское вино арестовали в ИталииФото: Александр Мамаев © URA.RU

На международной выставке вина в Италии арестовали крымскую продукцию. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, свою продукцию на выставку привезли несколько крымских предприятий, однако полиция без объяснения причин арестовала всю партию. «Это хамство», — цитирует «Газета.Ru» Аксенова. Глава Крыма отметил, что сейчас с этим вопросом разбирается МИД России, со своей стороны он пообещал оказать помощь и защиту крымским производителям.

1 апреля Крымское винодельческое предприятие «Массандра» заявило о планах начать выпуск шампанского. Как сообщает телеканал 360, уже в этом году планируется выпуск первой партии шампанского премиум класса. Объем поставки составит 5,5 тысячи бутылок.

Нина Калинина
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