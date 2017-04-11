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16:30  11 апреля 2017 2

«Роспотребнадзору заплатили за экспертизу». В государственном центре в Тюмени, который сравнивали с колониями и концлагерями, отреагировали на проверку Народного фронта

Морг, увольнение, безработица, эмоции, вилка, столовые приборы, голодовка, ложка, пустая тарелка
Вопрос с горячим ужином для клиентов "Центра БОМЖ" решат до конца апреляФото: depositphotos.com © URA.RU

Вмешательство тюменского ОНФ в работу «Центра БОМЖ» дало результаты: до конца месяца в учреждении будет решен вопрос с двухразовым горячим питанием. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил директор центра Эдуард Ахкямов. По его словам, сейчас в помещениях центра нельзя готовить пищу в связи с тем, что пищеблок по санитарным нормам не подходит для этих целей.

«Я только за то, чтобы все получали (горячее питание вечером, — ред.), — сообщил Ахтямов в телефонном разговоре с корреспондентом „URA.RU“. — Пока вопрос решается. Мы уже неделю, если не больше, даем еще одно питание быстрого приготовления — это лапша, каши. Но оно не может быть постоянным, потому что все равно нужно горячее питание».

По словам собеседника агентства, «Центр БОМЖ» заказал проведение экспертизы своего пищеблока в Роспотребнадзоре и заплатил за эту услугу. «Они выйдут, посмотрят, дадут рекомендации, как дооборудовать, и, может быть, мы что-то уже можем делать — к примеру, варить кашу можем, а что-то другое нет», — отметил собеседник агентства. Руководство центра рассчитывает, что вопрос с двухразовым горячим питанием будет решен до конца апреля.

Ранее источник агентства сравнил нормы питания в «Центре БОМЖ» с нормами в учреждениях УФСИН, причем сравнение оказалось не в пользу тюменского социального учреждения. Эдуард Ахтямов отметил, что, по его мнению, такое сравнение некорректно. «В УФСИН трехразовое питание. А здесь люди свободные, у них есть деньги, они питаются за свой счет и еще за счет учреждения, — пояснил он. — Они получают пенсии, живут бесплатно, работают. А те, кто не может, получают второе питание».

Ранее в «Центре БОМЖ» с инспекцией побывали представители тюменского ОНФ и областного департамента социального развития. Как выяснилось, около 60 постояльцев центра горячую пищу получают один раз в день — в обед. На завтрак и ужин людям дают от одного до трех кусков хлеба и кружку чая.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
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