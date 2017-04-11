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11 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:10  11 апреля 2017 7

«Большая семерка» отказалась расширять санкции против России, но отправила в отставку Асада

Клипарт, оппозиция, флаг сирии
Страны G7 отказались расширять санкции в отношении России из-за СирииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Страны «большой семерки» единогласно выступили за отставку президента Сирии Башара Асада. Об этом после заседания в итальянской Лукке заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.

«Все страны G7 согласны с тем, что Асад не может быть частью будущего Сирии», — приводит заявление французского дипломата «Федеральное агентство новостей». Жан-Марк Эйро подчеркнул необходимость режима прекращения огня, который будет контролироваться международным сообществом, в качестве первого шага в урегулировании в Сирии.

Кроме того, страны «большой семерки» не приняли решение по расширению санкций в отношении России и Сирии, сообщает «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет добиваться введения новых санкций против России. В частности, Джонсон предлагал подписать коллегам заявление с предложением Москве прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада.

Нина Калинина
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