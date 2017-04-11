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11 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:18  11 апреля 2017 8

В Сирии погибли двое российских военнослужащих. Атаковали боевики

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, война в сирии
Боевики напали на российских военнослущащих в СирииФото: pixabay.com
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Сирии в результате атаки боевиков погибли двое российских военнослужащих, еще один получил серьезные ранения, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики», — говорится в сообщении, которое приводит «Федеральное агентство новостей».

Раненый офицер — российский военный советник, уточняет телеканал 360.

По информации оборонного ведомства, часть, где российские контрактники проводили инструктаж по стрелковой подготовке, подверглась минометному обстрелу со стороны боевиков.

В Минобороны уточнили, что российские военнослужащие представлены к государственным наградам.

Нина Калинина
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