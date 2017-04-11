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11 апреля 2017
10 апреля 2017
16:24  11 апреля 2017 0

Работу приемных челябинского правительства парализуют пранкеры

Клипарт. Екатеринбург, телефонный аппарат, трубка снята, звонок
Неизвестные звонят представителям бизнеса от имени властейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Несколько руководителей кабинета министров Челябинской области во вторник, 11 апреля, столкнулись с проблемой. В резиденции стали появляться представители бизнес-структур, ссылаясь на то, что их пригласили на некие совещания.

Сообщали, что им в офисы звонили из приемных. «Но заседаний, на которые их якобы позвали к определенному времени, с той повесткой, что называли гости, не планировалось. И никаких приглашений из приемных не было», — рассказали «URA.RU» в правительстве региона.

Так, при появлении гостей оказалась почти парализована работа приемной вице-губернатора Руслана Гаттарова. Перед ними извинялись и просили впредь перезванивать, чтобы уточнять, было ли приглашение. В правительстве собираются обратиться в полицию и УФСБ, чтобы выявить пранкеров.

После того, как появилось сообщение о попытке незаконного сбора данных, фейковые звонки в приемные прекратились. Теперь неизвестные полностью переключились на частный бизнес.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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