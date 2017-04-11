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11 апреля 2017
Главные новости 
16:50  11 апреля 2017 1

«URA.RU» выпустило фильм про тайну перевала Дятлова

Фото группы Дятлова с пленки дятловцев, дятлов игорь, золотарев семен, дубинина люда, тибо-бриньоль николай
"URA.RU" публикует фильм о тайне перевала ДятловаФото: архив музея Кунцевича

Редакция «URA.RU» подготовила видеоролик об одной из самых загадочных страниц в истории Урала — тайне перевала Дятлова.

Инцидент, ставший своеобразной визитной карточкой региона, по сей день будоражит умы исследователей. Из нашего ролика вы узнаете все, что журналистам «URA.RU» удалось выяснить о странной гибели туристов в Уральских горах. Уникальные фотографии, документы из архивов и качественная подача материала помогут вам с головой погрузиться в остросюжетную историю.

В дальнейшем мы планируем выпускать и другие видеоролики на наиболее интересные и резонансные темы. Чтобы не пропустить ни одного — подписывайтесь на наши группы в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Twitter, Instagram и Telegram.

Приятного просмотра!

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
Настасья Бабикова
© Служба новостей «URA.Ru»
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