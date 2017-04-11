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11 апреля 2017
10 апреля 2017
16:47  11 апреля 2017 0

В Челябинске пикап протаранил «скорую». Машина перевернулась несколько раз. ФОТО

На место ЧП прибыли работники всех экстренных службФото: паблик «ЧП ДТП Челябинск», «ВК»

В Челябинске пикап протаранил спешившую на вызов скорую помощь, сообщили «URA.RU» в городской ГИБДД. От удара в борт микроавтобус с медиками опрокинулся.

Авария случилась днем во вторник, 11 апреля, в Курчатовском районе города, на пересечении улиц Автодорожной и Мастеровой. По предварительным данным, в «скорую», которая двигалась под звук сирены и с включенными проблесковыми маячками, врезался УАЗ.

Прежде чем остановиться на краю дороги, микроавтобус, как утверждают очевидцы, перевернулся несколько раз. Тем не менее два медика из экипажа «скорой» не стали обращаться к врачам — помощь понадобилась лишь водителю, получившему травму груди.

Как сообщили «URA.RU» в городской ГИБДД, сейчас инспекторы выясняют обстоятельства происшедшего. Виновник ЧП пока не определен.

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Фото: паблик «ЧП ДТП Челябинск», «ВК»

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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