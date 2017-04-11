{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,96
Динамика за 2 недели
Евро 60,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:43  11 апреля 2017 1

Киев боится санкций из-за отказа пускать Самойлову на «Евровидение»

Киев боится санкций из-за Юлии СамойловойФото: Instagram Юлии Самойловой
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
все новости сюжета

Власти Киева собираются дополнительно объяснить Европейскому вещательному союзу (EBU) позицию по российской певице Юлии Самойловой во избежание санкций. Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

Кириленко выразил уверенность, что члены EBU примут позицию Украины. «Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию», — приводит интервью вице-премьера изданию «Обозреватель» «Федеральное агентство новостей».

Вячеслав Кириленко считает, что санкции в отношении Киева могут быть применены только после консолидированного решения EBU по итогам специальных процедур и голосования.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российской певице Юлии Самойловой из-за ее выступления в Крыму. В EBU осудили решение Киева и подчеркнули, что такого случая в истории «Евровидения» еще не было.

Президент Украины Петр Порошенко назвал провокацией отправку Самойловой на «Евровидение». Он подчеркнул, что «украинская власть не пошла на эту провокацию, она действует последовательно по отношению ко всем, кто нарушает украинское законодательство», напоминает «Национальная служба новостей».

В свою очередь члены наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины назвали требование главы Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре бойкотировать «Евровидение» в Киеве вмешательством во внутренние дела страны.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров