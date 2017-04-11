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Главные новости ЯНАО
17:14  11 апреля 2017 1

На Ямале хотят на два часа сократить время продажи алкоголя. Депутатов убедило выступление представителя Кобылкина

«Новогодний девичник» в Summit Gallery от шоурума Ellada&Kate. Екатеринбург, фуршет, коктейли, бокалы, алкоголь
Ямальская оппозиция и депутат Людмила Иванова хотят запретить ямальцам много питьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Предложение полпреда Дмитрия Кобылкина в Ноябрьске — Павла Доронина — стало основой совместного законопроекта ямальской оппозиции и депутата-единоросса. Речь идет о сокращении времени продажи алкоголя. «Предлагаем запретить продажу спиртного с 21 часов вечера до 11 часов утра. Сейчас алкогольные напитки нельзя приобрести с 22 часов вечера до 10 часов утра», — поясняют в ямальском отделении ЛДПР.

Либерал-демократы Александр Голубенко и Иван Вершинин вошли в число авторов законопроекта. Также соавторами стали единоросс Людмила Иванова и справоросс Валерий Степанченко.

«Предложение публично высказал представитель губернатора ЯНАО в Ноябрьске Павел Доронин. Мы обсудили вместе с ним эту идею, выработали единую позицию», — сказал агентству депутат Иван Вершинин.

Напомним, ранее полиция Ноябрьска сообщала, что в городе стало больше преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии, в «скорую» из-за алкогольного отравления обратилось на 22 процента больше горожан. Силовики предложили ограничить работу кафе и магазинов с алкогольными напитками.

По данным ямальского отделения ЛДПР, в целом по округу также наблюдается рост уровня «пьяной» преступности на 4,5 процента (из числа оконченных производством уголовных дел). Помимо Ноябрьска, в список «пьющих территорий» вошли Муравленко, Новый Уренгой, Губкинский, Салехард, Надымский район.

Там напомнили, что некоторые субъекты уже ужесточили продажу алкоголя. В том числе Адыгея, Бурятия, Дагестан, Приморский, Ставропольский края, Амурская, Архангельская, Владимирская области. В прошлом году был сокращен период продажи алкоголя в Тюменской области — до 21 часа, в ХМАО алкоголь нельзя приобрести после восьми вечера.

Среди авторов законопроекта нет членов КПРФ Елены Кукушкиной, так что коалицию оппозиции нельзя назвать полной.

Юлия Фролова
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