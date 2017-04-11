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Главные новости Курганской области
17:05  11 апреля 2017 0

Жителей Кургана просят выбрать объект, где пройдет масштабный ремонт

Уборка парков Курган
Реконструкциию проведут на федеральные средстваФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана имеют возможность проголосовать, какой объект будет реконструирован в этом году на средства партийного проекта «Единой России». Список возможных объектов публикуется на сайте администрации Кургана.

Голосование стартовало в понедельник, 10 апреля, и продлится до пятницы. Всего в список входят 15 объектов, среди которых парки и скверы города. На второй день голосования с большим отрывом лидирует проект благоустройства улицы Илизарова в Заозерном. На втором месте — скейт-парк в ЦПКиО.

На осуществление проекта Курган получит более 91,6 млн рублей, в том числе 60 млн рублей — на благоустройство дворов, более 30 млн рублей — на парки и скверы. Всего в рамках нацпроекта Курганской области выделено более 186 млн рублей, причем более 90% — из федерального бюджета.

Татьяна Жаткина
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