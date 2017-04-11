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11 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:59  11 апреля 2017 8

Госсекретарь США поставил России ультиматум из-за Сирии

Клипарт. Уфа, Москва, москва, кремль
В Москве госсекретарь США сделал ряд важных заявлений по СирииФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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России нужно выбрать между отношениями с США и Европой или с президентом Сирии Башаром Асадом и Ираном. Такой ультиматум поставил на встрече с Москве госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон в Москве заявил, что США всеми силами стремится «облегчить страдания сирийского народа», пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press. Госсекретарь США отметил, что Россия «может быть частью такого будущего и играть важную в нем роль» или продолжать поддерживать президента Сирии Башара Асада и Иран. При этом, по мнению Тиллерсона, эта группа «не будет отвечать интересам России в долгосрочной перспективе».

В Вашингтоне пока не делают прогнозов о сроках урегулирования сирийского конфликта, однако Запад уверен, что власть в Дамаске в конечном итоге сменится, считает госсекретарь США. «Правление семьи Асада подходит к концу», — резюмировал Тиллерсон.

Нина Калинина
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