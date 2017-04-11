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11 апреля 2017
10 апреля 2017
09 апреля 2017
18:07  11 апреля 2017 0

В Югре у директора госучреждения обнаружен семейный бизнес. Ранее он пытался стать депутатом

Таблички и дома. Ханты-Мансийск, центр занятости хмао, департамент труда хмао
В Югре отстранен от должности руководитель территориального центра занятостиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Директор казенного учреждения «Няганский центр занятости населения» Анатолий Ткаченко снят с должности с формулировкой «в связи с утратой доверия». У руководителя и членов его семьи обнаружен бизнес, факт существования которого может указывать на конфликт интересов. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Ткаченко является индивидуальным предпринимателем. Согласно данным из открытых источников, бизнесмен занимается предоставлением услуг в области растениеводства. ИП Ткаченко с 2011 по 2017 год заключил более 20 контрактов на работы, связанные с озеленением и обслуживанием парковых зон, территорий микрорайонов, мемориалов, фонтанов. Суммы контрактов варьируются от 15 тыс. рублей до 2,8 млн рублей. Основным заказчиком Ткаченко выступает казенное учреждение Нягани «Управление городского хозяйства».

В прокуратуре региона считают, что, будучи директором центра занятости, Анатолий Ткаченко заключал с самим собой договоры, в рамках которых временно трудоустраивал к себе граждан, получая компенсацию за счет бюджета автономного округа. Факт аффилированности с компаниями-работодателями, по версии прокуратуры, мужчина скрыл от вышестоящего руководства.

«Кроме того, им был заключен аналогичный договор с супругой, которая также являлась индивидуальным предпринимателем. Всего директором учреждения заключено 4 договора о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан на общую сумму более 1 млн рублей», — комментируют в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представление в адрес директора департамента и занятости населения ХМАО-Югры Алексея Варлакова. Анатолий Ткаченко отстранен от должности в связи с утратой доверия.

В 2016 году Ткаченко баллотировался в Думу Нягани в качестве кандидата-самовыдвиженца.

Эльдар Булатов
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