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11 апреля 2017
10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:30  11 апреля 2017 0

ФК «Урал» проведет вечер с пивом после исторического матча

Футбольный матч
Тарханов поделится впечатлениями от выхода в финал Кубка РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Футбольный клуб «Урал» в пятницу, 14 апреля, проведет неформальную встречу с болельщиками. Во время мероприятия любителей футбола угостят пивом, сваренным в честь выхода команды в финал Кубка России.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе «Урала», во время встречи с болельщиками президент клуба Григорий Иванов и главный тренер Александр Тарханов поделятся впечатлениями от выхода в финал Кубка России, а гости смогут задать любые вопросы.

«Встреча будет носить неформальный характер — в рамках мероприятия пройдет дегустация пива, сваренного специально для „Урала“ в честь выхода команды в финал Кубка России. Кроме того, любой желающий сможет купить специальный бургер от нападающего „Урала“ Чисамба Лунгу», — отметили в пресс-службе.

Мероприятие начнется в 20.00 и пройдет в «Огонь Бургер Баре» (Челюскинцев, 106).

Ранее «URA.RU» писало, что пивовары пообещали подарить болельщикам футбольного клуба «Урал» 200 литров бесплатного пива, если свердловские футболисты пробьются в финал Кубка России. Мечты болельщиков сбылись, в полуфинале «шмели» обыграли казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышли в финал престижного турнира. Матч за первое место пройдет 2 мая в Сочи, на стадионе «Фишт». Против «шмелей» сыграет московский «Локомотив».

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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