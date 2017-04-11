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11 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:35  11 апреля 2017 0

Меркель заставляет Трампа сотрудничать с Россией

Открытая лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
Ангела Меркель поговорила с Трампом о России и СирииФото: Moritz Hager/Flickr

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента СЩА Дональда Трампа сотрудничать с Россией по вопросу урегулирования ситуации в Сирии. О телефонных переговорах двух лидеров сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

По словам Штеффена Зайберта, Меркель подчеркнула, что реакция США на использование химоружия в Сирии ей понятна. Сейчас, по мнению канцлера ФРГ, нужно предпринять все, чтобы объединить под эгидой ООН усилия по политическому урегулированию в стране. «При этом сотрудничество с Россией имеет особое значение в том, что касается начала политического переходного процесса», — приводит заявление Зайберта RT.

США выпустили в ночь на 7 апреля 59 крылатых ракет «Томагавк» по авиабазе в районе Хомса, откуда, по мнению американских властей, проводилась химическая атака по Идлибу. В Минобороны РФ заявляют, что власти США до сих пор не представили каких-либо доказательств наличия на данной авиабазе химического оружия.

Нина Калинина
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