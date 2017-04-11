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Главные новости Курганской области
18:01  11 апреля 2017 0

Генпрокуратура заинтересовалась приговором вожатому, из-за которого осудили Евгению Чудновец

Евгения Чудновец на суде по «делу Сандакова». Челябинск, чудновец евгения
За репост этого видео была осуждена Евгения ЧудновецФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Воспитательнице с Урала Евгении Чудновец дали срок за репост "детского порно"
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Генпрокуратура потребовала провести проверку по делу вожатого из детского лагеря «Красные орлы» в Курганиской области Данила Безбородова, осужденного из-за видео с обнаженным ребенком, репост которого позже сделала воспитательница Евгения Чудновец. Об этом на своей страничке Facebook написал отец осужденного юноши.

Федор Безбородов опубликовал скан ответа на жалобу, направленную в Генеральную прокуратуру России депутатом Госдумы Борисом Черновым. «В связи с тем, что руководителем прокуратуры соответствующего субъекта Российской Федерации решение о законности судебных постановлений, вынесенных в отношении Безбородова Д. Ф., не принималось, прокурору Курганской области поручено организовать соответствующую проверку», — говорится в письме. Результаты проверки в отношении Данила Белобородова Генпрокуратора взяла под контроль.

Данила Безбородов был осужден в 2016 году Катайским районным судом за насильственные действия сексуального характера в отношении одного из детей, находившихся на отдыхе в детском лагере в Зауралье. Обвинение заявило, что именно 18-летний юноша держал за руки ребенка на трехсекундном видео. Сам Данила утверждает, что в момент, когда снимали ролик, его не было в лагерном корпусе.

Окончательный приговор Белобородову после рассмотрения апелляции вынес Курганский областной суд — три года общего режима. В настоящее время Данила отбывает срок в колонии №1 города Кургана. За репост этого ролика с издевательствами над ребенком была осуждена воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец. Позже областной суд отменил приговор и признал за ней право на реабилитацию.

Сергей Монин
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