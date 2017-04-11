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11 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:05  11 апреля 2017 0

Уральское предприятие проверили на готовность противостоять техногенным катастрофам

На "ВИЗ-Стали" прошли тактические ученияФото: пресс-служба ВИЗ-Стали

На «ВИЗ-Стали» (входит в группу НЛМК) проверили готовность сотрудников к чрезвычайным ситуациям. После проведенных учений заводчане получили высокую оценку представителей Ростехнадзора.

В тактических учениях для проверки готовности работников цеха холодной прокатки и энергетического управления к оперативным действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) были задействованы несколько подразделений.

«Главная задача регулярных учебных мероприятий — оценить правильность действий работников завода по локализации возможных ЧС, ликвидации их последствий и спасению людей», — отметил главный специалист «ВИЗ-Стали» по пожарной безопасности, ГО и ЧС Вячеслав Сафронов.

Учебное мероприятие предусматривало «ликвидацию» условной аварии, которая «возникла» из-за разгерметизации трубопроводов, подающих водород к печам высокотемпературного отжига. После сигнала тревоги сотрудники охранного предприятия организовали оцепление территории. Работники энергетического управления локализовали «утечку» водорода и перекрыли подачу газа.

Пожарная часть № 202 «Огнеборец» оперативно «ликвидировала» условное возгорание и эвакуировала оставшихся в зоне «аварии» людей. Прибывшая по сигналу тревоги медицинская служба оказала условно пострадавшим от ожогов работникам первую помощь и доставила их в лечебное учреждение.

Благодаря слаженному взаимодействию персонала предприятия и сотрудников спасательных служб ликвидация учебной нештатной ситуации была проведена в кратчайшие сроки.

Учения «ВИЗ-Стали» получили высокую оценку представителей Ростехнадзора, которые отметили эффективное взаимодействие персонала со всеми участниками спасательных работ.

Нина Калинина
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