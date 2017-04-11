«Дети рождаются в командировке». В Пермском крае исчезают роддома

18:16 11 апреля 2017 0

В региональном Минздраве говорят, что благодаря сокращению роддомов уменьшается младенческая смертность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рамках оптимизации в сфере здравоохранения в Пермском крае закрываются роддома. Многим роженицам приходится ехать более сотни километров, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Жительнице Оханска была вынуждена даже снять квартиру в Перми, чтобы дождаться родов в краевом центре. Между тем в региональном минздраве говорят, что благодаря сокращению роддомов уменьшается младенческая смертность.

«Лена отходила положенные 40 недель. А это значит, что теперь каждый день как на иголках, потому что не знаешь, в какой именно момент тебе потребуется медпомощь. Родные настояли, чтобы Лена ждала этого момента не в Оханске, за 100 километров и два часа от родильного дома, а непосредственно уже в городе. В пешей доступности от больницы. Родственников, готовых приютить будущую маму на возможные пару недель, в Перми не нашлось. Решили снять квартиру. Скинулись дружно — и отправили девочку в город. И вот одна, в чужих четырех стенах, она перемогалась почти две недели. В больницу рано, домой — нельзя», — пишет на своей страничке журналистка Ольга Лоскутова, которая организовала в соцсетях проект #кошмарыпермскоймедицины.

Напомним, ранее «URA.RU» уже неоднократно сообщало о проблемах оказания медицинской помощи в отдаленных районах Пермского края. Например, жителя Красновишерского района приходится ездить за 100 километров, чтобы получить помощь гинеколога и кардиолога, а также чтобы родить ребенка. «Родина у всех малышей теперь начинается в командировке. Может, я по-женски преувеличиваю, но, по-моему, нет роддома — нет перспектив», — считает Ольга Лоскутова.

Ее коллега Евгений Плотников отмечает еще один аспект проблемы. «В свидетельстве о рождении, а затем и в паспорте указывается место рождения. При таком подходе со временем у нас появятся населенные пункты, в которых нет ни одного коренного жителя. Все будут рождены либо в Перми, либо в Березниках, либо в Чайковском, либо в Соликамске, либо в Кунгуре», — пишет журналист в комментариях.

В краевом минздраве отмечают, что с сокращением количества роддомов в Пермском крае сократилась младенческая смертность, а материнская и вовсе сошла на нет. Все дело в том, что проблемных рожениц везут сейчас в краевой перинатальный центр, где оказывают в разы более качественную медпомощь, чем в районных больницах.

«Сокращение количества роддомов — это общероссийский тренд. Например, в Чувашии вообще не осталось ни одного роддома — есть только перинатальный центр в Чебоксарах. При этом младенческая смертность резко понизилась, потому что женщины получают качественную медпомощь. Как правило, еще до родов видно, будут ли проблемы у роженицы или нет. Ее тщательно наблюдают. Если понятно, что роды будут проблемными, то, когда начнутся схватки, ее доставят в перинатальный центр. Если никакой опасности не предвидится, то ей окажет помощь местный акушер», — пояснили «URA.RU» в краевом минздраве.

Еще одна причина, по которой закрываются родильные отделения в отдаленных районах — это банальное отсутствие работы для специалиста. «При нормальной практике врач должен принять за день хотя бы двое родов. Это значит, что в поселке или маленьком городе за год должны родиться примерно 700 младенцев, а их рождается 30-40. В итоге специалист теряет практику, а значит, и квалификацию», — говорят в минздраве.

Между тем, краевой ЗАГС отметил, что в регионе снижается рождаемость. За первый квартал 2017 года в Пермском крае на свет появились 7,9 тыс. детей, что на 14% меньше аналогичного периода 2016 года.