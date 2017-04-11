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11 апреля 2017
10 апреля 2017
18:33  11 апреля 2017 0

Мэра челябинского города отправили в отставку со второй попытки

Рабочий визит губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Касли. Касли, работники лаборатории очистных сооружений
Каслинский глава попытался переиграть губернатора ДубровскогоФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
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Мэра Каслей Юрия Скулыбердина отправили в принудительную отставку, сообщили «URA.RU» в городском совете. До выборов нового руководителя управлять городом в статусе и. о. будет первый заместитель главы Дмитрий Дерябин.

Депутаты, неделю назад вставшие на защиту главы, 11 апреля двенадцатью голосами из четырнадцати проголосовали за увольнение Скулыбердина. Сам градоначальник, накануне явившись в резиденцию губернатора, пообещал «никогда более не появляться в мэрии».

17 апреля состоится первое заседание конкурсной комиссии по выборам главы Каслинского район. Конкурс на мэра будет объявлен лишь после избрания нового главы района.

Юрий Скулыбердин пал жертвой собственных интриг. Вынудив уволиться оппонента, главу района Александра Грачева, он спровоцировал недовольство областных властей. Вторая интрига (6 апреля депутаты при поддержке гражданской жены чиновника и его брата оставили мэра в должности) вызвала еще большее неприятие. В итоге Скулыбердин оттянул неизбежное всего лишь на неделю.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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