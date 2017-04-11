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11 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
19:00  11 апреля 2017 3

Что еще можно открыть в Ельцин Центре? Горожане «превратили» площадку в ТЦ. ФОТО

Госсовет в Нижнем Тагиле, ельцин центр
21 апреля в Ельцин Центре откроется магазин «Перекресток»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга придумали, что еще можно открыть в Ельцин Центре, кроме супермаркета «Перекресток». Горожане на своих страницах в соцсетях публикуют коллажи, на которых общественная площадка больше походит на торговый центр: огромные вывески закрывают весь фасад, повсюду логотипы известных брендов. «URA.RU» приводит наиболее удачные картинки.

Как стало известно нашему агентству, 21 апреля в Ельцин Центре откроется магазин «Перекресток» (входит в Х5 Retail Group) площадью 1000 квадратных метров. Правда, некоторые горожане сочли выбор арендатора неуместным для просветительской площадки, а PR-специалисты заявили, что противники центра могут воспользоваться ситуацией и нанести по нему имиджевый удар. В самом ЕЦ заявили, что с помощью супермаркета они привлекут дополнительные источники финансирования и что он вписывается в концепцию развития центра.

Креативные екатеринбуржцы представили, что будет с Ельцин Центром, если он всецело посвятит себя торговле. Например, арт-директор бара «Дом печати» Артем Зверев опубликовал коллаж, на котором медиафасад центра увешан различными баннерами. Здесь есть бренды Adidas, «Спортмастер», Oggi, не обошлось из без фастфуда, который представлен сразу двумя сетями: Burger King и KFC. Идею подхватили и другие горожане. Директор Good Cinema Production Олег Иванов «обустроил» в Ельцин Центре кинотеатр «Каро» и Macdonald’s.

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Пользователи соцсетей признали коллаж Зверева наиболее удачным Фото: Артем Зверев

В самом Ельцин Центре весело восприняли идеи горожан и успокоили, что медиафасад никогда не будет завешан баннерами.

Президентский центр Бориса Ельцина начал работать в Екатеринбурге в 2015 году. В его открытии принимали участие президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. На площадке работает музей, посвященный первому президенту РФ Борису Ельцину, который не раз становился объектом нападок кинорежиссера Никиты Михалкова.

Сергей Дианов
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