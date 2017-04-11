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11 апреля 2017
10 апреля 2017
09 апреля 2017
18:37  11 апреля 2017 0

В ХМАО сгорел катафалк ритуальной службы, поселившейся в детсаду. ВИДЕО

Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., пожар, авто, машина
Автомобиль центра ритуальных услуг сгорел дотлаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте, возле морга на территории окружной клинической больницы (СОКБ), сгорел автомобиль центра ритуальных услуг. Очевидцы сообщают, что в машине было тело усопшего.

Информация о необычном пожаре появилась в соцсетях. В окружном управлении МЧС подтвердили, что к ним поступало сообщение о возгорании автомобиля — машину успели потушить за несколько минут, но она выгорела практически дотла. Позднее появилось и видео с пожара, которое опубликовали в группе «К-Информ» в соцсети.

По первоначальной версии, которую высказывали очевидцы, водитель и его пассажир были в состоянии алкогольного опьянения. После начала пожара они сбежали с территории больницы, а в машине якобы находилось тело усопшего, которое они привезли в морг.

Позднее в соцсети появились комментарии, что сгорели только носилки и автомобиль, а тело к тому моменту успели отнести в морг. Некоторые очевидцы также опровергли информацию, что водитель «труповозки» был пьян.

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В центре ритуальных услуг «Реквием», которому принадлежит сгоревший автомобиль, отказались комментировать ЧП. Это похоронное бюро ранее прославилось скандальным соседством с детским садом «Гулливер» и рядом других социальных учреждений, с которыми оно находится в одном здании. Об этой ситуации глава Сургута Вадим Шувалов рассказал в соцсети. «Получилось, что за одной дверью детсад, за другой — „ритуал“. Дети выходят на прогулку и видят, как заносят венки и гробы», — сообщил градоначальник.

Сейчас чиновники подыскивают новое помещение для центра ритуальных услуг. В самом похоронном бюро во всем винят конкурентов и не видят ничего необычного в своем местоположении.

Антон Степыгин
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