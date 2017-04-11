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11 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:30  11 апреля 2017 0

Специальный подарок для верующих. iPhone 7 с молитвами и иконами освятили перед продажей. ФОТО, ВИДЕО

Caviar выпустил смартфон для верующихФото:  Caviar

Ювелиры итальянской марки Caviar к главному православному празднику, Пасхе, представили новые смартфоны на основе IPhone 7. Модели «Спаси и Сохрани» и «Отче наш» выпущены на цельных корпусах и уже освящены в церкви.

Композиция корпуса «Спаси и Сохрани» представляет собой изображение креста, внутри которого помещена фигура Иисуса Христа с раскрытым Священным Писанием. На корпусе модели «Отче наш» выгравирована молитва, обрамленная пышным узором, рассказал «URA.RU» пресс-секретарь ювелирного дома Анна Лобова.

«Обе модели iPhone 7 с новым дизайном были освящены в Городецком Федоровском мужском монастыре и получили благословение епископа Городецкого и Ветлужского Августина», — уточнила Анна Лобова.

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Фото: Caviar

Каждая серия выпущена лимитированным тиражом — 99 экземпляров. Стоимость новых смартфонов составляет от 199 000 рублей при объеме памяти 128 Гб.

Ранее Caviar выпускал смартфоны с изображением президента РФ Владимира Путина. Была представлена специальная серия для военных России — «милитари», также вышли специально украшенные смартфоны для женщин.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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