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11 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:48  11 апреля 2017 0

Путин оценил действия США в Сирии фразой из русских классиков. «Скучно, девочки»

Владимир Путин. Екатеринбург, путин владимир
Владимир Путин оценил действия США в СирииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин, комментируя действия США в Сирии, провел параллели между нынешней ситуацией в САР и событиями в Ираке пятнадцатилетней давности.

Глава государства отметил, что нынешние действия американских властей в Сирии сильно напоминают события 2003 года, когда США в Совбезе ООН показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке, пишет РИА «Новости».

«После этого началась в Ираке военная кампания, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением [запрещенной в России террористической организации] ИГИЛ», — считает президент.

Владимир Путин уточнил, что обсуждал эту тему со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой на встрече, которая прошла в Москве во вторник, 11 апреля. Он подчеркнул, что партнеры снова «кивают» США.

При оценке действий Пентагона глава государства использовал цитату из Ильфа и Петрова. «Я вспоминаю в связи с этим наших замечательных писателей. Хочется сказать: скучно, девочки! Мы всё это уже видели, наблюдали», — отметил Путин.

Владимир Путин сообщил, что у России есть сведения о подготовке новых провокаций с химическим оружием против властей Сирии, в том числе в Дамаске, сообщает информагентство Nation News. Глава государства отметил, что события, подобные тем, что произошли в Идлибе, должны тщательно расследоваться.

7 апреля американский корабль выпустил по территории Сирии 59 ракет «Томагавк». Целью бомбардировки стала авиабаза Шайрат в провинции Хомс, откуда, по мнению американских властей, правительство Сирии нанесло авиаудар с использованием химического оружия по позициям сирийской оппозиции. Однако никаких доказательств этой версии до сих пор представлено не было.

Нина Калинина
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