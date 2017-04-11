18:56 11 апреля 2017 1

Губернатор Владимир Якушев проинспектировал Ишим на готовность к паводку фото - Владимир Балтунов

В Тюменской области не должен повториться прошлогодний разрушительный паводок. Такие данные предоставили синоптики губернатору региона Владимиру Якушеву. Об этом глава региона сообщил во вторник, 11 апреля, во время поездки в Ишим, сильно пострадавший от половодья прошлой весной.

«Все службы мы держим в повышенной готовности, — сказал губернатор. — Но что касается уровня воды в реках вокруг Ишима, то здесь где-то на полтора метра ниже, чем в прошлом году должен быть уровень, это снижает угрозу».

Губернатор проинспектировал новую сеть отводных каналов, ввод которых приурочен к годовщине паводка. Якушев осмотрел гидротехнические сооружения и напомнил, как выглядели эти же места в прошлом году. «А здесь все было залито», — припомнил губернатор, осматривая переход на улице Ленинградской. «На лодках плавали», — дополнил воспоминание глава Ишима Федор Шишкин.

Сейчас русла рек Мергень и Карасуль, из-за которых в прошлом году Ишим ушёл под воду, стали глубже на два метра. Ишимские чиновники, демонстрируя плоды своих трудов, посетовали на сжатые сроки и круглосуточную работу по расчистке проходов под мостами. «Рабочим приходилось иногда вручную чистить или с отбойными молотками», — рассказал один из чиновников. Сами рабочие, которые пришли посмотреть на высоких гостей рассказали корреспонденту «URA.RU», что столько техники здесь никогда не видели. «С утра до ночи трудились. До сих пор убираем корни и ветки с берегов, чтобы русла не забило», — рассказал один их них.

Водоотводной канал — гордость ишимских властей и главная надежда на случай «большой воды» фото — Владимир Балтунов

Гордостью местных чиновников стал водоотводной канал из озера Сухого. Его построили в рекордные 20 дней. Канал протянулся на два километра. Он будет самотёчным, то есть при подъеме воды в озере канал будет сбрасывать ее до безопасного для города уровня. На его строительство ушёл 41 млн рублей.

Комментируя подготовку к новому половодью, замглавы Ишима Алексей Веренчук заявил, что власти города ждут от жителей понимания ситуации. Он пояснил, что горожане должны заранее подумать о том, что вещи в домохозяйствах в преддверии паводка стоит поднять повыше.

«В прошлом году у нас пострадало 1400 домоводств. Мы хотим, чтобы граждане положили в удобное место пакеты документов, подготовили дрова, убрали ГСМ и химикаты. А весь мусор надо постараться убрать и вынести, чтобы службы вывезли», — пояснил он. По словам чиновника, мусор во время спада воды в прошлом году стал основной проблемой городских служб.

В прошлом году Ишим пережил одно из крупнейших наводнений в своей истории. Расходы областного бюджета на ликвидацию последствий наводнения в Ишиме, включая компенсации по экстренно принятому облдумой закону, составили около 500 млн рублей.

Резервный фонд региона, предусмотренный на случай ЧС, в этом году составляет 100 млн рублей. «Есть ещё и материальные ресурсы, — отметил губернатор. — Это технические средства, которые могут быть использованы в случае ликвидации паводка. Этот ресурс оценивается в полмиллиарда рублей. Их использование будет зависеть от природы и ее чудес».