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11 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
19:03  11 апреля 2017 2

В Екатеринбурге стоматология потратит на протезы ветеранам 28 млн рублей

Стоматологическая клиника «Ютэли». Екатеринбург, стоматология, зубной врач
Услуги по зубопротезированию окажут только жителям нескольких районов ЕкатеринбургаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Муниципальная стоматологическая поликлиника №1 намерена потратить 28,2 млн рублей на изготовление и ремонт зубных протезов для ветеранов труда, ВОВ, работников тыла, а также жертв политических репрессий. Открытый конкурс на заключение договора опубликован на портале госзакупок.

За эти деньги, согласно смете, бесплатные медицинские услуги получат 72 труженика тыла, награжденных орденами и медалями за работу в период ВОВ, 54 жертвы политрепрессий, а также 2755 ветеранов труда и приравненных к ним лиц. Средняя стоимость, таким образом, составляет 9,7 тысяч рублей. Оплачивать оказанные услуги будет поликлиника.

Услуги по зубопротезированию, как говорится в документе, будут предоставляться только для жителей Орджоникидзевского, Верх-Исетского и Чкаловского районов (за исключением микрорайона Химмаш).

Гарантия качества на все работы должна составлять не меньше года. Исключением являются лишь коронки из пластмассы, шинирование и работы с напылением (6 месяцев). Принимать указанную категорию граждан исполнитель должен будет на своей территории с 08:00 до 20:00 в течение 5-дневной рабочей недели.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 2 мая. Итоги заказчик планирует подвести 10 мая.

Сергей Демин
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