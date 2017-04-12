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12 апреля 2017
11 апреля 2017
10 апреля 2017
09:32  12 апреля 2017 0

Как на пожар. Дубровский собирает глав в Челябинске

Совет по туризму Дубровский Челябинск, дубровский борис
Накануне совещания расстался с должностью мэр КаслейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Борис Дубровский 12 апреля проведет совещание с главами городов и районов Челябинской области. Перед ними выступят первые лица областного правительства, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

Одним из главных вопросов станет наступление на Южном Урале пожароопасного сезона. Больше половины пожаров приходится именно на апрель и май. Прошлой весной губернатору пришлось запрещать вход в леса, а из-за аномальной жары пожары полыхали даже в черте областного центра. В конце лета ситуация повторилась.

Глава минсельхоза Сергей Сушков доложит о подготовке к весенним полевым работам, в том числе о причитающихся аграриям субсидиям. Последним выступит министр информационных технологий и связи области Александр Козлов. Доклад будет посвящен исполнению «майского» указа президента Владимира Путина о переводе государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

Алексей Шумов
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