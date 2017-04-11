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11 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
19:43  11 апреля 2017 4

Прокуратура проверит ритуальную контору в Екатеринбурге после публикации «URA.RU»

Похороны Татьяны Русиной. Екатеринбург, похороны, венок, траурный венок, катафалк
Женщина утверждает, что похоронщики работают в тесной связке со скорой помощью и полициейФото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура проверит работу похоронной фирмы «Ритуал Хэлп» в Екатеринбурге по заявлению местной жительницы, которая поневоле стала клиенткой контры после смерти матери. Женщина утверждает: в связке с похоронщиками работают скорая помощь и полиция.

Прокуратура начала проверку после публикации материала в «URA.RU». Екатеринбурженке позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. После чего потребовал, чтобы женщина обратилась для организации похорон к конкретной ритуальной компании.

«Будет установлено, действительно ли с женщиной контактировал сотрудник полиции. Будет устанавливаться его взаимосвязь с ритуальной службой. Для этого будут затребованы документы из службы скорой медицинской помощи для установления, в какое подразделение органов внутренних дел направлялась информация об умершей», — сообщил «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Ранее «URA.RU» рассказало о ситуации, в которую попала екатеринбуженка Наталья Теплых. У нее умерла мать. Супруг Натальи позвонил в «скорую», а буквально через две-три минуты ему перезвонил мужчина, представившийся полицейским. Он сообщил, что к ним уже едет представитель похоронной компании. Вскоре приехал похоронный агент из ООО «Ритуал Хэлп», а потом и сам полицейский — для составления протокола.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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