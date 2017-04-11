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11 апреля 2017
19:30  11 апреля 2017 3

Москва встретит госсекретаря США черным дымом. В столичном аэропорту — ЧП

Пресс-конференция МЧС Курган, пожар, огонь, трава горит
Во Внуково начала гореть трава (фото из архива)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Внуково в Москве во вторник, 11 апреля, заволокло черным дымом из-за горящей травы.

По данным «Федерального агентства новостей», произошло возгорание травы на площади 100 погонных метров. Как отметили представители МЧС РФ, угрозы распространения огня нет.

Фото: соцсети

Первым о дыме над аэропортом Внуково сообщил фотограф агентства Рейтер, уточняет радиостанция «Эхо Москвы».

Агентство напоминает, что именно во Внуково должен приземлиться самолет с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Нина Калинина
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