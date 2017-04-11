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Главные новости ЯНАО
19:48  11 апреля 2017 0

«Кабели пережили пожар». Названа еще одна причина обесточивания ямальского поселка

Клипарт, электрик, электросети, провода
Провода в Яр-Сале оказались изношенными после пожараФото: depositphotos.com

Перебоям в электроснабжении поселка Яр-Сале, жители которого остались без света, могла способствовать изношенность оборудования. Об этом сообщил инженер «Ямалкоммунэнерго» Александр Иус.

ЧП произошло 10 апреля, около 11:40 утра. Энергетики восстановили снабжение после короткого замыкания, но в момент подключения, в 19:50, произошел второй сбой. Поселок остался без электричества. Часть объектов удалось подключить. Сбои произошли, по версии энергетиков, в связи со штормовым ветром.

«Это кабели, которые были введены в эксплуатацию десять лет назад вместе со станцией, они пережили пожар, в то время они не были заменены. Видимо, пришел им срок, и они закоротили», — рассказал инженер «Ямалкоммунэнерго» Александр Иус в интервью местной телекомпании «ЯТВ».

Ранее энергетики сообщили о необходимости замены 150 метров кабеля. Специалисты работают весь день 11 апреля и обещают дать свет к вечеру.

Юлия Фролова
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