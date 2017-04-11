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11 апреля 2017
19:57  11 апреля 2017 1

Глава Минобра сокращает число аспирантов в вузах. Академики ее идею раскритиковали

Пресс-конференция в ТАСС, посвященная итогам работы Министерства образования и науки РФ в 2016 году, с участием Васильевой Ольги. Москва, васильева ольга
Ольга Васильева собирается сократить число аспирантов в вузахФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр образования России Ольга Васильева считает, что необходимо сократить число аспирантов, уменьшив их до двух-трех человек на кафедре. По мнению главы Минобра, аспирантура должна воспитывать настоящих исследователей.

На встрече с сотрудниками и студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана Васильева заявила, что в аспирантуре на каждой кафедре нет необходимости держать поток аспирантов из 35 человек. «Должно быть два-три аспиранта на кафедре», — приводит слова главы Минобразования ТАСС.

По мнению Васильевой, ректор и руководитель кафедры должны быть наделены правом распределять бюджетные места в аспирантуре по специальностям, а после обучения аспирант обязательно должен защититься в вузе. «После того, как ты вложил в него душу и силы, он должен защититься. Это понятно. А не получить справку и пойти неизвестно куда», — сказал министр.

Бывший президент РАН Владимир Фортов не согласен с расчетами главы Минобрнауки. В беседе с «Национальной службой новостей» он отметил, что в науку должно приходить как можно больше молодых людей. «Ограничения обычно возникают естественно, а не в результате каких-то решений такого типа», — считает академик.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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