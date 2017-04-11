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11 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
20:07  11 апреля 2017 0

Уральские модницы могут остаться без эксклюзивных сумок. В Екатеринбурге продают элитный магазин

Покровский пассаж. Екатеринбург, сумка, прада, prada, фэшн, бренд, лакшери
Цены на эксклюзивные сумки понравятся не всем модницамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге выставлен на продажу магазин московской сети Ante Kovaс, продающий дорогие дизайнерские сумки. Бутик, популярный среди гламурных уралочек, реализуют за 5 млн рублей на одном из городских порталов.

В объявлении, опубликованном 4 апреля, говорится, что магазин работает с 2016 года в торговом центре «Европа» по франшизе московского бренда. Его оборот за последние три месяца составил 1,15 млн рублей. Кроме торгового оборудования, переуступки прав аренды, укомплектованного штата сотрудников, покупатель получит товарные остатки на 1,5 млн рублей. «Срочная продажа ввиду занятости собственника другим бизнесом», — говорится в сообщении.

Здесь же указан номер продавца Вячеслава, но получить его комментарий оперативно не удалось — на звонки он не отвечает.

На официальном сайте сети продукция Ante Kovaс позиционируется как «концепутальная» и «эксклюзивная», для тех, «кто не приемлет оставаться незамеченным, а предпочитает выделяться из общей массы». Правда, цены на дизайнерские женские сумки кажутся приемлемыми далеко не для всех — они варьируются от 20 до 50 тысяч рублей.

Ранее «URA.RU» писало, что в кризис в Екатеринбурге упал спрос на дорогие вещи. Уральцы, даже с хорошими доходами, отбросили все стереотипы и теперь закупаются вещами в магазинах секонд-хенд.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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