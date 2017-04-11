20:11 11 апреля 2017 5

Полиции разрешат стрелять в толпу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Госдуму РФ внесен законопроект, позволяющий полицейским стрелять на поражение во всех, кроме беременных женщин. Авторами инициативы стали единороссы — председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев.

В настоящее время сотрудникам полиции запрещается стрелять на поражение в женщин, однако депутаты предлагают дополнить это предложение фразой «с видимыми признаками беременности», уточняет вносимые изменения в ч. 5 ст. 23 «Закона о полиции» портал «Русская планета».

Законопроект также предлагает разрешить полицейским стрелять в толпе «в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания, помещения, сооружения или объекты, здания, помещения, сооружения органов государственной власти». В данный момент таким правом обладают только сотрудники ФСБ и Росгвардии.

«Росгвардия — это плоть от плоти полиции, почему им можно, а полицейским нельзя? Что делать, если в толпе находится террорист и хочет себя взорвать? Не проще ли его пристрелить? Даже если сотрудник промажет с первого выстрела, со второго он его убьет. Если при этом погибнет еще один человек, то при взрыве будут десятки трупов и сотни раненых», — высказал свое мнение в беседе с «Национальной службой новостей» глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Он подчеркнул, что людям в данном случае не надо опасаться «полицейского произвола», так как, если стражам правопорядка придется применить оружие в толпе, они будут стрелять именно по террористу, а не по мирным гражданам. «По толпе сами сотрудники стрелять не будут. У нас в толпе даже слезоточивый газ не используется и водометы», — рассказал профсоюзный лидер полицейских.