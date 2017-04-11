20:45 11 апреля 2017 0

Это первый визит режиссера в Екатеринбург после новой серии нападок на знаменитый музей в Екатеринбурге Фото: Наталья Борисова © URA.RU

Режиссер Никита Михалков снова едет в Екатеринбург. На этот раз он появится в Театре драмы на показе спектакля «Метаморфозы» по произведениям Чехова и Бунина в формате открытой репетиции, которая пройдет 13 апреля. В расположенном неподалеку Ельцин Центре говорят, что будут рады, если Никита Сергеевич вновь посетит комплекс.

По информации сайта Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, в Екатеринбурге будет представлен «литературно-сценический коллаж, который объединяет девять миниатюр, над одной из них работал как режиссер сам Никита Сергеевич. На сцене в исполнении выпускников актерской мастерской Академии последовательно сменяют друг друга разножанровые зарисовки рассказов великих классиков. Они предваряются рассказами Никиты Михалкова о русской литературе, атмосфере произведений А. П. Чехова и И. А. Бунина, творческом процессе, секретах актерского и режиссерского мастерства».

На показ приглашены известные деятели культуры и искусства, представители театральной и киноэлиты, а также местные власти. После мероприятия планируется пресс-подход к Никите Сергеевичу.

Театр драмы находится всего в 170 метрах от Ельцин Центра. Патриотически настроенный Михалков известен как последовательный критик знаменитого музейно-лекционного комплекса. В начале апреля в своей передаче «Бесогон» Михалков заявил, что сотрудники комплекса дают фальшивое представление о 90-х годах, из-за чего молодежь видит музейном комплексе «знамя свободы».

В Ельцин Центре говорят, что пока не знают, придет ли Михалков в музей. «Пока нас не предупреждали о его визите. Но мы рады всем посетителям комплекса и Никите Сергеевичу — тоже», — рассказала «URA.RU» пресс-секретарь Елена Волкова.

Михалков уже несколько месяцев публично критикует работу Ельцин Центра, в котором, по его словам, «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей», Так, в декабре он предложил изменить характер деятельности учреждения. Затем главный «бесогон» России заподозрил Ельцин Центр в пропаганде сепаратизма. Также Михалков предлагал создать курортно-просветительский кластер «Цитадель» неподалеку от Оки, который станет противовесом Ельцин Центру, якобы разрушающему сознание молодых людей.

Разразился большой скандал. Вдова первого президента Наина Ельцина назвала высказывания режиссера лживыми и напомнила о том, что на выборах 1996 года Михалков «был доверенным лицом Бориса Николаевича и тогда совсем иначе оценивал реформы 90-х и вклад «команды Ельцина». Кинодеятель ответил Наине Иосифовне открытым письмом, где пояснил свою позицию. При этом Михалков признался, что в Ельцин Центре не бывал, но о его работе наслышан. После приглашения губернатора, в конце 2016 года, Михалков приехал в Ельцин Центр, но своего мнения о его работе не изменил.