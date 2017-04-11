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11 апреля 2017
Главные новости 
21:04  11 апреля 2017 0

Ройзмана объявят кандидатом в губернаторы, список исчезающих в Екатеринбурге маршрутов, «URA.RU» выпустило фильм про перевал Дятлова. Главные новости — в вечерней подборке «URA.RU»

Первое заседание гордумы Екатеринбурга. Первое заседание Ройзмана, ройзман евгений
Ройзман пойдет на выборы от РППФото: Александр Мамаев © URA.RU

Добрый вечер! По традиции мы подготовили для вас подборку главных новостей за сегодняшний день. А если вы хотите оставаться в курсе происходящего, но у вас нет времени, чтобы постоянно заходить на сайт, вы можете оставить нам свой электронный адрес. И тогда мы будем два раза в день высылать вам подборку самых важных новостей.

Вот главное к этому часу:

Мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана уже сегодня, 11 апреля, объявят кандидатом на пост губернатора от «Российской партии пенсионеров». Чтобы обсудить выдвижение, зампредседателя совета «РПП» Владимир Ворожцов этим вечером встречается с вице-губернатором Владимиром Тунгусовым. В истории с выдвижением есть интересный момент: так как партия непарламентская, Ройзману необходимо собрать подписи для выдвижения. Но «РПП» уже знает, как главе города сделать это быстро.

Администрация Екатеринбурга опубликовала список маршрутов, которые отменят в ближайшие два года. В нем больше сотни самых популярных автобусов, трамваев и троллейбусов. Посмотрите, возможно вам будет не на чем ездить на работу уже этим летом.

«Зажигательный» мэр Красноуфимска Вадим Артемьевских объяснил свои слова про смех в честь жертв питерского теракта. Политик сам расстроился из-за сказанного. Почему так вышло и как Артемьевских намерен загладить вину — в интервью на «URA.RU».

Проект Храма на воде сильно ухудшит позиции свердловского губернатора Евгения Куйвашева перед выборами. Гендиректор фонда «Социум» Александр Долганов объяснил, какую ошибку допустили власти и как трактовать акцию «Обними пруд».

Тысячи уральских туристов могут остаться без отдыха в Турции, а также без денег, потраченных на путевки. Приостановка чартерных рейсов ударит и по авиакомпаниям, которые попросту разорятся. Между тем министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий уверен, что Ялта лучше Анталии и приостановка полетов в Турцию — это хорошо.

На Урале мальчик вышел погулять во двор в противогазе, чтобы не запачкаться в грязи. Хорошая, кстати, идея: и уши не продует, и заразу не подхватит. Обязательно зайдите, посмотрите фото.

Редакция «URA.RU» подготовила видеоролик об одной из самых загадочных страниц в истории Урала — тайне перевала Дятлова. Жмите и смотрите!

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