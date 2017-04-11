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11 апреля 2017
21:03  11 апреля 2017 0

Кудрин назвал ключевую проблему российской экономики. Экономист: «Опять народ не тот достался»

Российский инвестиционный форум 2017. День второй. Сочи, кудрин алексей
Алексей Кудрин обвинил россиян в недоверии к реформам правительстваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Низкая поддержка правительства населением России является ключевой проблемой экономики страны. Об этом заявил экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Выступая на международной конференции по проблемам развития экономики и общества в Высшей школе экономики, Кудрин подчеркнул, что государство должно больше реагировать на обратную связь со стороны бизнеса и граждан. «Любая программа, которая сегодня будет внесена, должна способствовать росту доверия к государственным институтам. С другой стороны, пока доверие не возникнет, в эту программу не будут верить», — цитирует Алексея Кудрина «Газета.Ru».

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Экс-министр финансов напомнил, что предыдущие экономические программы правительства ни разу не выполнялись даже наполовину, чем и обусловлен скепсис населения.

Между тем руководитель банковской секции «ФинПотребСоюз» Михаил Беляев в беседе с «Национальной службой новостей» отметил, что государству нужны совершенно другие меры по стимулированию экономики. Он отметил, что правительству необходимо сконцентрироваться на стимулировании производства с помощью бюджетных мер, снизить ключевую ставку Центробанка с нынешних 9,75% до фактического уровня инфляции, а также не заниматься изобретением новых налогов.

«Говорить, что у нас опять народ не тот достался, который не понимает, зачем платить бесконечные налоги, терпеть низкие пенсии и отсутствие рабочих мест, не пристало специалисту такого уровня», — отметил эксперт.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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