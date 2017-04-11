{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,96
Динамика за 2 недели
Евро 60,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 апреля 2017
21:12  11 апреля 2017 0

Число пострадавших при теракте в метро Петербурга увеличилось до 120 человек

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, капельница
После взрыва в Петербурге в больницах остаются более 50 человекФото: Pixabay.com
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
все новости сюжета

Пострадавшими в результате теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля, на данный момент признаны 102 человека. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Петербурга.

По данным городских властей, 50 взрослых, пострадавших при взрыве, и один ребенок все еще находятся в медучреждениях, сообщает «Газета.ru».

Все жертвы теракта, а это 13 человек, похоронены за счет средств городского бюджета. Родственники десяти погибших подали документы на получение материальной помощи. Восьми семьям пока в общей сложности перечислили 16 млн рублей.

На счета благотворительных организаций для оказания помощи пострадавшим поступило более 24 млн рублей, уточняет «Национальная служба новостей».

Взрыв на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел в понедельник, 3 апреля. Погибли 14 человек, в том числе смертник, который вез бомбу. Предполагается, что это уроженец Киргизии, 22-летний Акбаржон Джалилов.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров