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11 апреля 2017
21:21  11 апреля 2017 0

Шойгу рассказал о создании 70-тысячной детской армии. Их ждет свой Рейхстаг

палаточный военный городок у штаба на Бажова, палатки военных, солдат, камуфляж, военные учения
В ряды "Юнармии" вступили 70 тысяч юношей и девушекФото: Александр Мамаев © URA.RU

Более 70 тысяч молодых людей вступили в ряды российского военно-патриотического движения «Юнармия». Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«За десять месяцев региональные отделения движения созданы во всех субъектах Российской Федерации, а его численность на сегодняшний день достигла 70 тысяч юношей и девушек», — цитирует слова Шойгу «Интерфакс». Он отметил, что военно-патриотическое движение менее чем за год стало очень популярным у молодежи.

Шойгу ранее рассказал, что в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке построят макет Рейхстага, чтобы «юнармейцы могли штурмовать конкретный объект», напоминает телеканал «Дождь».

«Юнармия» была создана в августе 2016 года по инициативе Минобороны и президента РФ Владимира Путина. Цель движения— «возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций», говорится на сайте организации.

Нина Калинина
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