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11 апреля 2017
21:37  11 апреля 2017 0

Трамп подписал указ о включении Черногории в НАТО. Свое решение он объяснил в письме сенату

Клипарт, трамп дональд
Трамп доволен, что вступление Черногории в НАТО не потребует дополнительных затрат СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер.

В сенат было направлено письмо Трампа, в котором президент отметил, что «включение Черногории в НАТО не увеличит долю США в общем бюджете НАТО», а также «не помешает Вашингтону выполнять свои финансовые или военные обязательства за пределами альянса», сообщает телеканал 360.

Ранее протокол о вступлении Черногории в НАТО ратифицировал сенат США. Также документ должны ратифицировать все страны НАТО. Сейчас этот протокол одобрили парламенты 27 из 28 стран членов альянса, уточняет РБК. Испания не ратифицировала этот протокол.

Марина Мотылева
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