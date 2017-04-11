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11 апреля 2017
10 апреля 2017
07 апреля 2017
21:51  11 апреля 2017 0

Якушев поставил точку в споре Тобольска и Ишима, кому принадлежит автор «Конька-Горбунка». Вы удивитесь

Якушев, итоговая пресс-конференция 2016 года. Тюмень, якушев владимир
Губернатор разрешил спор двух городовФото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Владимир Якушев поставил точку в споре за культурно-туристический бренд. Имя писателя Петра Ершова делили Ишим и Тобольск.

Губернатор заявил, что имя Петра Ершова — это официальный туристический бренд Ишима. Об этом он рассказал журналистам во время рабочей поездки по Ишиму.

«Ершова делили Ишим и Тобольск, где писатель тоже сделал много хорошего, — сказал губернатор. — Мы наконец-то решили эту конкурентную борьбу в пользу Ишима. Поэтому в ближайшее время появится много туристических фишек, связанных с именем Ершова».

Одним из таких мест, куда также наведался губернатор, станет храм в селе Ершово, который помогает реконструировать меценат Сергей Козубенко. В этом храме когда-то крестился Петр Ершов. После окончания ремонта храм обещал расписать художник Никас Сафронов.

Владимир Балтунов
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