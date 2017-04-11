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11 апреля 2017
21:54  11 апреля 2017 0

Американцы осудили удары Трампа по Сирии. «Мы — страна, которая устала от войны»

Американские эсминцы, военный корабль, море, американский флаг, военный корабль, эсминец сша
США нанесли удары по Сирии с военных кораблейФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Более 82 тысяч американских граждан подписали петицию, призывающую конгресс США проголосовать против военных инициатив президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке.

Петиция опубликована на сайте MoveOn.org, где регулярно появляются призывы к противодействию нынешнему хозяину Белого дома. Ее автор — демократ Илья Шейман, осуждающий режим Асада, считает, что Вашингтон обладает достаточным политическим влиянием в мире, чтобы решать проблемы в регионе дипломатическими методами, пишет RT.

«Впутывать США в еще одну войну на Ближнем Востоке, возможно даже с участием России и Ирана — не выход», — отмечает в петиции Шейман. В документе также подчеркивается, что Дональд Трамп 7 апреля незаконно отдал приказ об атаке сирийской военной базы Шайрат в провинции Хомс, в результате которой погибли 14 человек, в том числе 9 мирных жителей.

«Мы — страна, которая устала от войны и крайне опасается поведения Трампа, которое может впутать США в еще один конфликт», «Пожалуйста, не начинайте другую войну. Многие погибли в Ираке. Не делайте этого снова», — подписываются под петицией рядовые американцы.

Нина Калинина
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