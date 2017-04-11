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11 апреля 2017
22:03  11 апреля 2017 0

ФСБ задержала пятерых вербовщиков ИГИЛ из Центральной Азии. ВИДЕО

Терроризм. Клипарт, терроризм
Вербовщиков ИГИЛ обнаружили в Тверской областиФото: depositphotos.com

В Тверской области задержаны уроженцы Центральной Азии, подозреваемые в вербовке в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Людей они призывали воевать на территории Ближнего Востока.

В ходе спецоперации сотрудники ФСБ вместе с бойцами Росгвардии обнаружили в квартире задержанных религиозно-экстремистскую литературу и видеозаписи, пропагандирующие деятельность боевиков ИГ, сообщает .

По версии следствия, лидер ячейки вербовал земляков для выезда на Ближний Восток, где они участвовали в боевых действиях на стороне ИГ, в том числе в качестве террористов-смертников. Против задержанных возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности, добавляет информагентство Nation News.

Нина Калинина
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