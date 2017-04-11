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11 апреля 2017
10 апреля 2017
22:34  11 апреля 2017 0

Под стук колес. Начальник поезда в Челябинской области принял роды у пассажирки плацкарта

Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, путешествие, поездка, железная дорога, отпуск, окно, пассажиры, плацкарт, пассажирский поезд
Роды у пассажирки принял начальник поездаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальнику поезда «Кисловодск — Тында» пришлось во вторник, 11 апреля, принимать экстренные роды у пассажирки. Все закончилось благополучно, новорожденную девочку вместе с мамой передали медикам на станции Миасс в Челябинской области.

Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), у женщины уже на подъезде к Миассу отошли воды и начались схватки. Начальник поезда, как и все работники бригады, прошли специальную подготовку в оказании подобной экстренной помощи. Он принял роды, перерезал пуповину и обработал младенца антисептиком.

С этого года, как сообщает пресс-служба ЮУЖД, матерям, чьи младенцы появились в пути, впервые будут выдавать «Свидетельство о рождении в поезде» — неофициальный документ в знак уважения и в память о событии.

Альбина Золотухина
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